Компанія Xiaomi переносить дату виходу нової операційної системи MIUI 13. Довгоочікувана ОС потребує доопрацювань і оптимізації. Про це повідомив PR-менеджер Xiaomi Он Хуа.

Раніше інсайдери прогнозували вихід нової ОС у серпні 2021 року. Стало відомо, що майбутні флагмани Xiaomi Mi Mix 4 і Mi Pad 5 надійдуть у продаж з прошивкою MIUI 12.5.

Інсайдери додали, що оновлення програмного забезпечення потребує додаткової оптимізації перед випуском, щоб уникнути головних недоліків MIUI 12.

Майбутній флагман Xiaomi Mi Mix 4 отримає зігнутий дисплей з діагоналлю 6,67 дюйма. Під капотом – новенький Snapdragon 888+, який встановлюється тільки на потужні та ігрові смартфони.

Mi Mix 4 отримає підтримку швидкої зарядки від Xiaomi потужністю 120 Вт. Поки що у більшості флагманів компанії є технологія зарядки всього 67 Вт.

Така потужність дасть змогу зарядити смартфон за 15 хвилин в бездротовому режимі. Компанія вже показала роботу майбутньої технології – Xiaomi Mi 11 Pro вдалося зарядити на 50% лише за три хвилини.

Джерело: weibo