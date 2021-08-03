Компанія Google розкрила деякі деталі про майбутні смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Повноцінний анонс відбудеться цієї осені на заході Google, де і розкриють всі подробиці про флагмани. Інформацією про новинки поділився редактор The Verge Дітер Бон, який відвідав офіс Google в Маунтін-В’ю.

При виготовленні корпусів для смартфонів використовувалися скло і металеві компоненти. Такі ж матеріали використовуються у флагманах від Apple і Samsung.

Google суттєво оновила дизайн – на задній частині корпусу розташований блок з камерами.

Pixel 6 Pro отримає 6,7-дюймовий вигнутий дисплей з частотою 120 Гц, а також телеоб’єктив для триразового зума.

Pixel 6 оснастили 6,4-дюймовим плоским екраном Full HD +, а частота оновлення – 90 Гц. Дешевша модель отримала подвійну камеру.

Сканер відбитків пальців розташований під екраном, як і у всіх флагманських смартфонах.

Зміни торкнулися і начинки – Google оснастила пристрої кастомним процесором SoC Tensor. Чипсет отримає підтримку 5G, а за словами представників компанії, він стане лідером на ринку.

Повноцінний анонс смартфонів відбудеться у жовтні 2021 року.

Фото: Google

Джерело: Google, the Verge