Компанія Apple планує випустити свій перший складаний смартфон у 2023 році. Про це повідомили аналітик компанії Мінг-Чі Куо та інсайдер Мару Гурман.

Гаджет отримає 8-дюймовий гнучкий екран QHD +. За словами експертів, компанія вже розробила прототип пристрою, але про нього практично немає ніякої інформації – проект перебуває під найсуворішим секретом.

– Apple представить складаний смартфон, але на це піде щонайменше два-три роки. Я особисто вважаю, що для мене і багатьох інших ідеальним обладнанням буде iPhone з величезним складаним дисплеєм, – додав Мінг-Чі Куо.

Таким чином компанія хоче стати конкурентом Samsung і Xiaomi на ринку складаних гаджетів.

Компанія Samsung представила гнучкий Galaxy Fold 20 лютого 2019 року, а третю модель лінійки покажуть публіці вже у серпні 2021 року. Компанія оснастить майбутній флагман підекранною камерою.

Інші виробники смартфонів, як от Honor, Vivo, Google, також зайняті розробкою складаних пристроїв.

Цього року Apple залишиться без гнучких пристроїв, але майбутній iPhone 13 отримає купу оновлень. Наприклад, iPhone 13 отримає підтримку швидкої зарядки потужністю у 25 Вт. Збільшена потужність дасть змогу заряджати акумулятор набагато швидше, але для цього необхідно придбати новий зарядний адаптер.

Джерело: ItHome