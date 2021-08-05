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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Apple почне переглядати особисті фотографії користувачів iPhone

iPhone

Компанія Apple планує впровадити систему для ідентифікації фотографій із забороненим контентом в iPhone користувачів. Про це в Twitter заявив інженер з криптографії Метью Грін (Matthew Green).

Експерт також відзначає складність впровадження системи. Алгоритми хешування не відрізняються надійністю, і якщо Apple дозволить урядам контролювати базу даних контенту, цей інструмент може використовуватися для стеження за користувачами.

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Apple раніше заявляла, що використовує методи хешування під час завантаження фотографій в iCloud – тепер технологія буде сканувати й пристрої користувачів. Компанія не поспішає розкривати деталі про принцип роботи функції. В разі виявлення незаконного контенту з дітьми, система буде сповіщати про це Apple.

Компанія додала, що метод аналізу схожий на принцип роботи Apple Photos – технологія сама може визначати, що зображене на фото.

Раніше компанія Facebook заявила про бажання аналізу особистих листувань користувачів WhatsApp. Компанія хоче обійти систему захисту заради створення таргетованої реклами. Поки корпорація набирає команду експертів для спроби обходу системи наскрізного шифрування.

Джерело: Метью Грін

Фото: Unsplash

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