Xiaomi визнала проблему в роботі смартфона Xiaomi Mi 11. Компанія пообіцяла безкоштовно замінити смартфони, в яких спостерігаються проблеми з Wi-Fi.

Китайська корпорація представила флагманський Xiaomi Mi 11 ще наприкінці 2020 року. І після старту продажів користувачі почали масово скаржитися на проблеми з Wi-Fi – до деяких бездротових мереж смартфон взагалі не підключався. Кількість скарг почала стрімко зростати, оскільки смартфон користується величезною популярністю.

Причин цьому може бути декілька. Наприклад, смартфон отримав підтримку мережі WiFi 6. Нова технологія має збільшену пропускну здатність – до 160 МГц.

Окрім безкоштовної заміни пристроїв, користувачі можуть оформити збільшену на шість місяців гарантію.

За словами компанії, якщо у Xiaomi Mi 11 після заміни знову виникнуть проблеми з бездротовою мережею – користувач зможе повернути гроші за смартфон і відмовитися від гаджета.

З огляду на те, що проблема торкнулася й флагманської версії Mi 11 Ultra за $1 100, компанія вирішила піти на поступки користувачам, зберігши таким чином свою репутацію.

Тепер Xiaomi ретельно перевіряє свою продукцію перед продажем. Компанія перенесла вихід операційної системи MIUI 13. Інсайдери повідомляли про анонс ОС до кінця літа, але компанія покаже новинку не раніше осені. За словами представників Xiaomi, майбутня система вимагає доопрацювань і оптимізації.

Джерело: Xiaomi