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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Xiaomi обійшла Samsung і Apple на ринку смартфонів

Xiaomi MI компания

Компанія Xiaomi випередила Samsung і Apple з продажу смартфонів за липень. Про це повідомили експерти з Counterpoint.

Китайському виробникові вдалося збільшити продажі на 26% порівняно з червнем. Частка компанії на ринку досягла 17,1% від загального числа проданих смартфонів. Корпорації Samsung і Apple продали 15,7% і 14,3% відповідно.

Компанії вдалося це зробити завдяки ринку Індії – він дуже швидко розвивається.

– Xiaomi веде агресивний бізнес для завоювання ринків, – повідомив директор з досліджень Counterpoint Тарун Патакі.

Експерти назвали причину таких різких змін – спалах Covid-19 у В’єтнамі істотно уповільнив виробництво Samsung в червні. Це призвело до нестачі пристроїв, а ланцюжок постачання теж сповільнився.

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Компанія Samsung підтвердила наявність цієї проблеми під час квартального звіту. Корпорація незабаром очікує, що виробництво повернеться до нормального рівня. Вона планує приділити увагу виробництву складаних смартфонів Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip.

Раніше Xiaomi вдалося обійти Apple за кількістю постачань смартфонів у другому кварталі 2021 року. Китайська компанія поступилася тільки 2% корпорації Samsung. Загальна статистика показала, що світові постачання смартфонів зросли на 12%. Компаніям вдалося налагодити виробництво після спалахів Covid-19 по всьому світу.

Джерело: CounterPoint

Фото: Unsplash

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