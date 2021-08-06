Компанія Xiaomi випередила Samsung і Apple з продажу смартфонів за липень. Про це повідомили експерти з Counterpoint.

Китайському виробникові вдалося збільшити продажі на 26% порівняно з червнем. Частка компанії на ринку досягла 17,1% від загального числа проданих смартфонів. Корпорації Samsung і Apple продали 15,7% і 14,3% відповідно.

Компанії вдалося це зробити завдяки ринку Індії – він дуже швидко розвивається.

– Xiaomi веде агресивний бізнес для завоювання ринків, – повідомив директор з досліджень Counterpoint Тарун Патакі.

Експерти назвали причину таких різких змін – спалах Covid-19 у В’єтнамі істотно уповільнив виробництво Samsung в червні. Це призвело до нестачі пристроїв, а ланцюжок постачання теж сповільнився.

Компанія Samsung підтвердила наявність цієї проблеми під час квартального звіту. Корпорація незабаром очікує, що виробництво повернеться до нормального рівня. Вона планує приділити увагу виробництву складаних смартфонів Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip.

Раніше Xiaomi вдалося обійти Apple за кількістю постачань смартфонів у другому кварталі 2021 року. Китайська компанія поступилася тільки 2% корпорації Samsung. Загальна статистика показала, що світові постачання смартфонів зросли на 12%. Компаніям вдалося налагодити виробництво після спалахів Covid-19 по всьому світу.

Джерело: CounterPoint