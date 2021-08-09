Компанія Microsoft почала публічне тестування нічного режиму Xbox. Функція дасть змогу зробити гру комфортнішою після настання темряви, знизивши навантаження на очі. Про це повідомляється в блозі Xbox.

Принцип роботи нововведення доволі простий – новинка дасть змогу зменшити яскравість екрана, кнопки живлення і навіть підсвічування контролера.

Екран також отримає синій фільтр, який має знизити навантаження на очі. Щоб пом’якшити яскраві спалахи, компанія дозволить вимкнути функцію HDR.

Новинку можна вмикати вручну, запланувати на певний час або ж виставити автоматичну функцію переходу в нічний режим.

Поки що функція доступна тільки учасникам програми Alpha Skip-Ahead. Компанії Microsoft потрібен час для тестування і поліпшення роботи технології.

Функція Нічний режим – не новинка для користувачів електронних пристроїв. Аналогічні технології можна знайти на комп’ютерах, смартфонах і навіть в браузерах та окремих іграх.

Раніше головний конкурент Xbox PlayStation 5 встановив новий рекорд із продажу. За словами компанії Sony, консолі вдалося досягти продажів у 10 млн одиниць лише за вісім місяців.

Самоізоляція допомогла ігровому пристрою перевершити рекорд попередника PlayStation 4, а ціни на консоль не знижуються через дефіцит.

Джерело: Xbox