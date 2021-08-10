Компанія Apple пояснила, як працюватиме система сканування фото і чому користувачам не варто турбуватися про конфіденційність даних.

Подробиці про перевірку фотографій на наявність дитячого порно Apple розкрила в офіційному FAQ.

6 серпня стало відомо про плани Apple посилити захист дітей – сканувати зашифровані фото користувачів перед вивантаженням в iCloud. Але через ініціативу компанію звинуватили в порушенні приватності.

Подібна перевірка працює і в сервісі Повідомлення, але вона не має нічого спільного з системою iCloud. Вона покликана уберегти дітей до 12 років від небажаного контенту.

Дані не передаються Apple, а сам захист необхідно активувати вручну на пристроях. Перевірка фото відбувається на пристрої в зашифрованому вигляді.

Як працюватиме система перевірки на наявність дитячого порно на iPhone користувачів

Система працюватиме з тими фотографіями, які вивантажилися в хмарне сховище iCloud. Щоб уникнути перевірок, досить відключити цю функцію ;

; Apple дізнається про акаунти, в яких знайшли знімки, що збігаються з базою фото самої Apple;

Компанія не буде переглядати фото — бази даних зашифровані текстовим кодом, і Apple буде шукати певні текстові комбінації, які створюються при наявності певних фото;

Система перевіряє тільки фото в хмарному сервісі iCloud. Технологія не розроблялася для інших цілей.

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Що ще може сканувати система

Система сканує фотографії, порівнюючи з базою фото, створеною правозахисними організаціями;

Компанія буде сама вирішувати про передачу даних владі після ретельної перевірки результатів сканування;

Apple не планує адаптувати систему для інших цілей на прохання уряду, зокрема для стеження за користувачами та сканування інших даних.

За словами корпорації, система буде запущена тільки в США, а для впровадження по всьому світу необхідно вести діалог з владою.

Експерти з кібербезпеки раніше розкритикували систему аналізу фото Apple. Алгоритми хешування не відрізняються надійністю, і якщо Apple дозволить урядам контролювати базу даних контенту, цей інструмент може використовуватися для стеження за користувачами.

Метод аналізу схожий на принцип роботи Apple Photos – технологія сама може визначати, що зображено на фото.

Джерело: Apple