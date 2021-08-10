Новий смартфон OnePlus Nord 2 знову вибухнув у руках користувача. Про це повідомив син потерпілого в Twitter.

Шубхам Шрівастава придбав смартфон для свого батька чиновника. Чоловік відбувся травмою після вибуху, і його життю нічого не загрожує. Компанія OnePlus ще не прокоментувала інцидент.

– Нашим пріоритетом є здоров’я і безпека клієнтів. Ми хотіли б запевнити наших користувачів, що продукти компанії проходять ретельні випробування на якість та безпеку, — йдеться в заяві OnePlus.

OnePlus Nord 2 надійшов у продаж у кінці минулого місяця в Індії. Компанія випустила бюджетний гаджет з об’ємним акумулятором у 4 500 мА/год і підтримкою технології швидкої зарядки в 65 Вт. З початку продажів це вже другий випадок з вибухом смартфона.

Перший інцидент також стався в Індії. Чоловік придбав своїй дружині смартфон, і через п’ять днів після покупки OnePlus Nord 2 вибухнув під час велопрогулянки. Постраждала отримала травми та потрапила в ДТП. На фото телефону після інциденту помітно, що акумулятор пристрою вибухнув, а задня кришка повністю розплавилася.

Компанія OnePlus вибачилася за інцидент, і пообіцяла повернути гроші за телефон.

Після власного розслідування, виробник назвав причину вибуху — це сталося через зовнішні чинники, а не через проблеми з виробництвом або продуктом.

Джерело: Twitter

Фото: Twitter, Unsplash