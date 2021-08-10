Компанія Xbox анонсувала нову консоль під назвою Series S Free Guy Edition. Це спеціальне видання звичної консолі Xbox Series S в іншому дизайні. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Now presenting the Xbox & Free Guy Sweeps! RT with #XboxFreeGuySweepstakes for a chance to win this prize pack including a custom @FreeGuyMovie Xbox Series S, and most importantly, a name tag that says Guy. No purchase req. US 19+. Ends 8/20/21. Rules: https://t.co/YGY74l3Xrh pic.twitter.com/6Dxy1Ts6dE — Xbox (@Xbox) August 9, 2021

Фільм Free Guy (Персонаж) – це майбутній бойовик з Райаном Рейнольдсом і Джоді Комер у головних ролях. Кінопрем’єра відбудеться 12 серпня, і Xbox планує розіграти унікальну версію Xbox Series S за допомогою лотереї.

Судячи з фото, консоль пофарбована в такий самий білий колір, що і звичайна версія. Однак на приставці з’явився напис Free Guy, а також зображення акваріума. Контролер теж отримав зміну в дизайні — його пофарбували в стиль костюма персонажа Райана Рейнольдса.

Переможець у лотереї також отримає 12 місяців Xbox Game Pass Ultimate, пару навушників HyperX Cloud II, окуляри Zenni Sausaliso, сумку з логотипом Free Guy і термос.

За словами Xbox, брати участь в розіграші можуть тільки жителі США віком понад 18 років.

Найімовірніше, Xbox Series X Free Guy Edition створили тільки в єдиному екземплярі.

Компанія продовжує покращувати роботу всіх консолей. Нещодавно Microsoft почала публічне тестування нічного режиму Xbox. Функція дозволить зробити гру більш комфортною після настання темряви, знизивши навантаження на очі.

Джерело: Xbox

Фото: Xbox, Unsplash