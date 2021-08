Компанія Xbox анонсувала нову консоль під назвою Series S Free Guy Edition. Це спеціальне видання звичної консолі Xbox Series S в іншому дизайні. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Now presenting the Xbox & Free Guy Sweeps! RT with #XboxFreeGuySweepstakes for a chance to win this prize pack including a custom @FreeGuyMovie Xbox Series S, and most importantly, a name tag that says Guy.

No purchase req. US 19+. Ends 8/20/21. Rules: https://t.co/YGY74l3Xrh pic.twitter.com/6Dxy1Ts6dE

— Xbox (@Xbox) August 9, 2021