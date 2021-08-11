Компанія Samsung планує провести щорічний захід Samsung Galaxy Unpacked 2021 11 серпня о 17.00 за київським часом.

Подивитися презентацію Samsung Galaxy Unpacked 2021 можна в прямому ефірі на YouTube-каналі Samsung.

Для перегляду трансляції українською мовою потрібно перейти за цим посиланням.

Корпорація планує показати відразу декілька нових пристроїв, серед яких складні смартфони Z Fold3 і Z Flip3, розумні годинники Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic, а також нові бездротові навушники Galaxy Buds 2.

Інсайдери дізналися практично всю інформацію про майбутні гаджети. Відомо, що складані смартфони отримають поліпшену камеру і збільшений термін служби екрану.

Samsung Galaxy Z Fold 3 отримає 7,6-дюймовий внутрішній і 6,2-дюймовий зовнішній дисплей.

Дешевший Z Flip 3 отримає 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, а з зовнішнього боку розташується 1,9-дюймовий екран.

Інформація про ціни також з’явилася в мережі задовго до презентації.

Samsung Galaxy Z Fold 3 буде коштувати $1 652, а Galaxy Z Flip 3 – $1 044.

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Майбутні Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic будуть кардинально відрізнятися від своїх попередників. Перша модель буде поставлятися в розмірі 40/44 мм, а друга – 42/46мм. Годинники працюватимуть на Wear OS з One UI. Компанії Samsung і Google скооперувалися для створення цілої екосистеми для електронних аксесуарів. За даними інсайдерів, за годинник Samsung попросить від $240 до $400.

Новенькі Galaxy Buds 2 отримають довгоочікувану функцію активного шумопоглинання — в навушниках розташувалися відразу три динаміки. Характеристики також з’явилися в мережі задовго до презентації. Новинці приписують підтримку бездротової зарядки та до 8 годин автономної роботи. За Galaxy Buds 2 компанія попросить від $149.

Джерело: Samsung

Фото: WinFuture, Evan, Amazon, Unsplash