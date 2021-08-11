Китайська компанія Xiaomi представила свого першого робота-собаку, який має назву CyberDog.

Його ціна становить $1,5 тис.

Last but not least, we’ve got another surprise for you, a bio-inspired quadruped robot – #XiaomiCyberDog. pic.twitter.com/3t12nvjrAj — Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021

CyberDog оснащений модулем Jetson Xavier NX від Nvidia, який призначений для автономних пристроїв.

Чотириногий робот важить три кілограми і здатний рухатися зі швидкістю три метри в секунду.

Також пристрій оснащений сенсорами і камерами, що дозволяють йому переміщатися в напівавтономному режимі.

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Керувати CyberDog можна за допомогою спеціального додатку. Компанія називає робота “найменшим суперкомп’ютером зі штучним інтелектом”.

– CyberDog може аналізувати своє оточення в режимі реального часу, створювати навігаційні карти, визначати місце призначення і уникати перешкод. У поєднанні з відстеженням постави людини і розпізнавання осіб CyberDog може слідувати за своїм власником і долати перешкоди, – повідомляє компанія Xiaomi.

Крім цього, робот-собака може робити сальто назад.

Компанія повідомила, що на першому етапі випустить лише 1 тис CyberDog.

Розпізнає людей і робить сальто назад: Xiaomi представила робота CyberDog / 2 фотографии

Раніше стало відомо, що Xiaomi створить власний автопілот для авто. Компанія має намір запустити на ринок свій перший електрокар у 2023 році.

За словами генерального директора Xiaomi, розробкою технології автономного водіння будуть займатися близько 500 співробітників.

Їм доведеться розробити запатентовану технологію автопілота для майбутніх електромобілів компанії.

Фото: Xiaomi