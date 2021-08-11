Компанія Samsung представила нові розумні годинники Galaxy Watch 4 та Galaxy 4 Classic. Новинки показали на заході Galaxy Unpacked 11 серпня.

Galaxy Watch 4 буде поставлятися в розмірах 40/44 мм, а 4 Classic – 42/46мм.

Головна особливість моделей — нова версія операційної системи Google Wear OS 3.0 з One UI. Компанії Samsung і Google скооперувалися для створення цілої екосистеми для електронних аксесуарів, так що зміни в роботі не тільки візуальні. Тепер на годинники можна встановити будь-який додаток зі смартфона.

Обидві версії отримали збільшений обсяг внутрішньої пам’яті — по 16 Гб. Зміни торкнулися і процесора — незадовго до прем’єри годинників, Samsung представила новий чипсет для електронних аксесуарів. Він отримав назву Exynos W920.

У порівнянні з попередніми моделями продуктивність зросте на 20%, а графічна потужність збільшиться в 10 разів.

Новинка може похвалитися низьким енергоспоживанням, що дозволило впровадити функцію Always-on Display в годинники.

Серед інших функцій — інтегрований 4G-модем, система глобальної супутникової навігації, модуль Wi-Fi та Bluetooth 5.0.

За Galaxy Watch 4 доведеться заплатити від $249, а Galaxy Watch 4 Classic коштуватиме від $349. У продаж новинки надійдуть 27 серпня.

Раніше користувачі мережі просили Samsung зайнятися виробництвом смартфона лінійки Galaxy Note на початку 2022 року. За словами ентузіастів, їх не влаштовує відмова компанії від виробництва смартфонів лінійки Note. Компанія приділила увагу розробці складних Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.

Джерело: Samsung

Фото: Samsung