Samsung 11 серпня провела щорічний захід Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Компанія представила відразу кілька нових гаджетів — складані смартфони Galaxy Z Fold3 і Z Flip3, розумні годинники Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic, а також нові бездротові навушники Galaxy Buds 2. Ми зібрали все, про що компанія розповіла на заході Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Складані смартфони Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3

Z Fold 3 отримав відразу два дисплеї — основний 7,6-дюймовий з частотою оновлення 120 Гц, а також зовнішній дисплей на 6,2 дюйма.

На задній панелі розташувалася потрійна камера по 12 Мп кожна, а спереду — фронтальна на 4 Мп. Її вдалося заховати під екран.

Під капотом — топовий процесор Snapdragon 888 у парі з 12 Гб оперативної пам’яті. Galaxy Z Fold 3 з’явиться у продажу в модифікаціях із 256/512 Гб внутрішнього сховища.

Об’єм акумулятора досяг показника у 4400 мАг, а швидкість зарядки обмежується 25 Вт.

Компанії вдалося впровадити захист за стандартом IPX8, а за міцність корпусу відповідає надлегке скло Gorilla Glass Victus.

Дешевша модель Z Flip 3 отримала основний дисплей на 6,7 дюйма у розкладеному вигляді, а також зовнішній екран на 1,9 дюйма.

Складаний смартфон отримав подвійну камеру по 12 Мп кожна, а також фронтальну камеру на 10 Мп, яку вирішили не ховати під дисплей.

Флагман працюватиме на Snapdragon 888 у парі з 8 Гб оперативної пам’яті.

Обсяг батареї – 3300 мАг з підтримкою зарядки до 15 Ватт.

Обидві моделі з’являться у продажу з 10 вересня, а передзамовлення доступне вже з 11 серпня. Galaxy Z Fold3 буде продаватися за ціною від $1 799, а за Galaxy Z Flip 3 попросять від $999.

Розумні годинники Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic

Samsung акцентувала свою увагу на головному нововведенні — кожен охочий зможе дізнатися більше про стан свого тіла. Годинники можуть зображати дані про кількість води, м’язів і кісткової маси в організмі людини. За заявою компанії, точність показників досягає 98%.

Друге велике оновлення — нові годинники першими отримали систему Wear OS, над якою разом працювали Samsung і Google. Автономність роботи аксесуару досягає 40 годин.

Galaxy Watch 4 буде поставлятися в розмірах 40/44 мм, а 4 Classic – 42/46мм.

Обидві версії отримали нові дисплеї — тепер вони підтримують функцію Always-on, а за захист відповідає Corning Gorilla Glass.

Всі модифікації працюють на новому чіпі від Samsung – Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті.

Classic отримали акумулятор на 361 мАг, а базова версія 247 мАг.

Годинники підтримують Bluetooth 5.0 на Wi-Fi, працюючи з Android 6.0 і новішими версіями ОС.

За Galaxy Watch 4 доведеться заплатити від $249, а Galaxy Watch 4 Classic обійдуться в $349. У продаж новинки надійдуть 27 серпня.

Бездротові навушники Galaxy Buds 2

Головне нововведення — режим активного шумопоглинання. Автономність навушників з увімкненим режимом — до 5 годин, а без нього до 7,5 годин.

Навушники навчили автоматично перемикатися між пристроями — тепер не потрібно підключатися і вимикати Bluetooth на непотрібному смартфоні.

Для любителів активного відпочинку додали захист від вологи та пилу IPX2.

Galaxy Buds2 з’являться у продажу відразу в чотирьох колірних варіантах за ціною від $149. Придбати навушники можна вже з 27 серпня.

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Джерело: Samsung

Фото: Samsung