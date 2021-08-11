Samsung 11 серпня провела щорічний захід Samsung Galaxy Unpacked 2021.
Компанія представила відразу кілька нових гаджетів — складані смартфони Galaxy Z Fold3 і Z Flip3, розумні годинники Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic, а також нові бездротові навушники Galaxy Buds 2. Ми зібрали все, про що компанія розповіла на заході Samsung Galaxy Unpacked 2021.
Складані смартфони Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3
Z Fold 3 отримав відразу два дисплеї — основний 7,6-дюймовий з частотою оновлення 120 Гц, а також зовнішній дисплей на 6,2 дюйма.
На задній панелі розташувалася потрійна камера по 12 Мп кожна, а спереду — фронтальна на 4 Мп. Її вдалося заховати під екран.
Під капотом — топовий процесор Snapdragon 888 у парі з 12 Гб оперативної пам’яті. Galaxy Z Fold 3 з’явиться у продажу в модифікаціях із 256/512 Гб внутрішнього сховища.
Об’єм акумулятора досяг показника у 4400 мАг, а швидкість зарядки обмежується 25 Вт.
Компанії вдалося впровадити захист за стандартом IPX8, а за міцність корпусу відповідає надлегке скло Gorilla Glass Victus.
Дешевша модель Z Flip 3 отримала основний дисплей на 6,7 дюйма у розкладеному вигляді, а також зовнішній екран на 1,9 дюйма.
Складаний смартфон отримав подвійну камеру по 12 Мп кожна, а також фронтальну камеру на 10 Мп, яку вирішили не ховати під дисплей.
Флагман працюватиме на Snapdragon 888 у парі з 8 Гб оперативної пам’яті.
Обсяг батареї – 3300 мАг з підтримкою зарядки до 15 Ватт.
Обидві моделі з’являться у продажу з 10 вересня, а передзамовлення доступне вже з 11 серпня. Galaxy Z Fold3 буде продаватися за ціною від $1 799, а за Galaxy Z Flip 3 попросять від $999.
Розумні годинники Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic
Samsung акцентувала свою увагу на головному нововведенні — кожен охочий зможе дізнатися більше про стан свого тіла. Годинники можуть зображати дані про кількість води, м’язів і кісткової маси в організмі людини. За заявою компанії, точність показників досягає 98%.
Друге велике оновлення — нові годинники першими отримали систему Wear OS, над якою разом працювали Samsung і Google. Автономність роботи аксесуару досягає 40 годин.
Galaxy Watch 4 буде поставлятися в розмірах 40/44 мм, а 4 Classic – 42/46мм.
Обидві версії отримали нові дисплеї — тепер вони підтримують функцію Always-on, а за захист відповідає Corning Gorilla Glass.
Всі модифікації працюють на новому чіпі від Samsung – Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті.
Classic отримали акумулятор на 361 мАг, а базова версія 247 мАг.
Годинники підтримують Bluetooth 5.0 на Wi-Fi, працюючи з Android 6.0 і новішими версіями ОС.
За Galaxy Watch 4 доведеться заплатити від $249, а Galaxy Watch 4 Classic обійдуться в $349. У продаж новинки надійдуть 27 серпня.
Бездротові навушники Galaxy Buds 2
Головне нововведення — режим активного шумопоглинання. Автономність навушників з увімкненим режимом — до 5 годин, а без нього до 7,5 годин.
Навушники навчили автоматично перемикатися між пристроями — тепер не потрібно підключатися і вимикати Bluetooth на непотрібному смартфоні.
Для любителів активного відпочинку додали захист від вологи та пилу IPX2.
Galaxy Buds2 з’являться у продажу відразу в чотирьох колірних варіантах за ціною від $149. Придбати навушники можна вже з 27 серпня.
Джерело: Samsung
Фото: Samsung