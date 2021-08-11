Компанія Samsung представила нові складані смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Новинки показали на заході Galaxy Unpacked 11 серпня.

Galaxy Z Fold 3 – дизайн, характеристики та ціна

Флагманський Z Fold 3 отримав відразу два дисплеї: 6,2-дюймовий зовнішній і 7,6-дюймовий складаний внутрішній. Обидва екрани отримали частоту оновлення до 120 Гц.

На тильній стороні пристрою розташувалася потрійна камера — по 12 Мп кожна.

Фронтальну камеру Z Fold 3 розташували під екраном — це дозволило зменшити рамки навколо дисплея. Однак у такого рішення є і свій мінус — дозвіл камери становить 4 Мп.

Серед головних змін — підтримка стилусів компанії Samsung – S Pen, S Pen Pro і S Pen Pro Fold Edition. Останні працюють через бездротову мережу, і з їхньою допомогою можна керувати гаджетом віддалено. Наприклад, відповідати на дзвінки та робити знімки. Місця для стилуса в смартфоні немає — компанія продаватиме спеціальні чохли з кишеньками для аксесуарів.

Складаний смартфон працює на топовому чипсеті Qualcomm Snapdragon 888 5G, а кількість оперативної пам’яті – 12 ГБ. Об’єм акумулятора досягне 4400 мАг, а максимальна потужність зарядки досягає 25 Вт. Серед інших функцій — модем 5G, eSIM на додаток до звичайної SIM-карти, бічний сканер відбитків пальців, стереодинаміки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, а також NFC.

Смартфон отримав захист від вологи за стандартом IPX8.

Z Fold3 отримає 256\512 ГБ внутрішньої пам’яті, а його ціна становить від $1 799.

Galaxy Z Flip 3 – дизайн, характеристики та ціна

Galaxy Z Flip 3 позиціюють як дешевшу версію складного смартфона Z Fold 3. Усередині встановлений 6,7-дюймовий дисплей з підтримкою поновлення до 120 Гц, а з зовнішнього боку – 1,9-дюймовий екран.

Galaxy Z Flip 3 отримав такий самий процесор Qualcomm Snapdragon 888 5G, але вже з 8 Гб оперативної пам’яті. Внутрішнє сховище теж скромне — до продажу надійдуть версії зі 128 і 256 Гб. На бічній стороні розташований сканер відбитків пальців, а обсяг акумулятора досяг 3300 мАг. Складаний смартфон також отримав захист від вологи за стандартом IPX8.

Компанія здешевила виробництво смартфона шляхом відмови від підекранної камери — фронтальна отримала 10 Мп, а задня подвійна по 12 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip 3 буде продаватися від $999 за версію 128 Гб.

Дата виходу

Обидві моделі з’являться у продажу 10 вересня, передзамовлення буде доступним з 11 серпня.

Джерело: Samsung

Фото: Samsung