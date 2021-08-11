Компанія Samsung представила нові бездротові навушники Galaxy Buds 2. Новинку показали на заході Galaxy Unpacked 11 серпня.

Дизайн Galaxy Buds 2 практично не змінився у порівнянні з попередніми моделями.

Головна особливість навушників у їхній роботі — додана підтримка активного шумопоглинання за допомогою шести динаміків.

Обсяг батареї — по 120 мАг. Зарядний чохол отримав акумулятор на 500 мАг. За заявою Samsung, в режимі шумозаглушення навушники зможуть працювати до 5 годин в автономному режимі, а разом із зарядним кейсом до 20 год.

Користувачі також зможуть налаштовувати дії під натискання.

Модель Galaxy Buds 2 буде позбавлена ​​деяких функцій, доступних у Buds Pro. Наприклад, відсутня можливість регулювання гучності, функція об’ємного звуку з охопленням 360 градусів, функція точного налаштування активного шумопоглинання.

Galaxy Buds 2 будуть продаватися в чотирьох кольорах — чорному, білому, фіолетовому і зеленому за ціною від $149 вже з 27 серпня.

Раніше користувачі мережі просили Samsung повернутися до створення смартфонів моделі Galaxy Note. Учасники тематичних форумів залишилися незадоволеними рішенням компанії відмовитися від виробництва смартфонів лінійки Note. Корпорації довелося направити свої ресурси на створення складаних смартфонів Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.

Джерело: Samsung

Фото: Samsung