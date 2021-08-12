Новий флагман Huawei P50 Pro зайняв головну позицію в рейтингу дисплеїв для смартфонів від DxOMark.
Китайський смартфон перевершив за якістю дисплея навіть топовий Samsung Galaxy S21 Ultra.
Компанія Samsung довгий час лідирувала в рейтингу — перші 2 місця займали пристрої лінійки Galaxy.
DxOMark поставила Huawei P50 Pro 93 бали, а Samsung Galaxy S21 Ultra отримав всього 91 бал. Торішній Samsung Galaxy Note 20 Ultra відстав від S21 Ultra на 1 бал.
Характеристики Huawei P50 Pro практично не відрізняються від параметрів у конкурентів — він отримав 6,6-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення до 120 Гц.
За результатами тестів, смартфон отримав наступні оцінки:
- читабельність – 70;
- передача кольору – 83;
- зображення відео – 83;
- динамічність руху – 82;
- якість сенсора – 82;
- згладжування картинки – 86.
Експерти DxOMark відзначили відсутність мерехтіння дисплея, а також відмінну читаність в умовах низької освітленості. Серед мінусів — темним тонам бракує деталей.
До недоліків також можна приписати жовтувато-зелений відтінок екрану — компанії варто приділити увагу налаштуванню кольору. Ще один недолік, згаданий на вебсайті тестування — при завантаженні гри помітні втрати кадрів.
В кінці липня компанія Huawei представила довгоочікувані Huawei P50 і P50 Pro. Цього року у продажу з’являться тільки дві моделі — китайці вирішили відмовитися від модифікації Pro +.
Головна перевага смартфонів полягає в їхній камері. Виробник оснастив обидві версії 50 Мп датчиком, а також цифровим зумом.
Джерело: DxOMark