Новий флагман Huawei P50 Pro зайняв головну позицію в рейтингу дисплеїв для смартфонів від DxOMark.

Китайський смартфон перевершив за якістю дисплея навіть топовий Samsung Galaxy S21 Ultra.

Компанія Samsung довгий час лідирувала в рейтингу — перші 2 місця займали пристрої лінійки Galaxy.

DxOMark поставила Huawei P50 Pro 93 бали, а Samsung Galaxy S21 Ultra отримав всього 91 бал. Торішній Samsung Galaxy Note 20 Ultra відстав від S21 Ultra на 1 бал.

Характеристики Huawei P50 Pro практично не відрізняються від параметрів у конкурентів — він отримав 6,6-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення до 120 Гц.

За результатами тестів, смартфон отримав наступні оцінки:

читабельність – 70;

передача кольору – 83;

зображення відео – 83;

динамічність руху – 82;

якість сенсора – 82;

згладжування картинки – 86.

Експерти DxOMark відзначили відсутність мерехтіння дисплея, а також відмінну читаність в умовах низької освітленості. Серед мінусів — темним тонам бракує деталей.

До недоліків також можна приписати жовтувато-зелений відтінок екрану — компанії варто приділити увагу налаштуванню кольору. Ще один недолік, згаданий на вебсайті тестування — при завантаженні гри помітні втрати кадрів.

В кінці липня компанія Huawei представила довгоочікувані Huawei P50 і P50 Pro. Цього року у продажу з’являться тільки дві моделі — китайці вирішили відмовитися від модифікації Pro +.

Головна перевага смартфонів полягає в їхній камері. Виробник оснастив обидві версії 50 Мп датчиком, а також цифровим зумом.

Джерело: DxOMark

Фото: DxOMark, Unsplash