Компанія Google планує представити бюджетний смартфон Google Pixel 5a найближчим часом. Про це повідомили інсайдери з Android Police, які отримали живі фотографії камерофона.

Смартфон Google Pixel 5a стане оновленою версією торішнього бюджетника Pixel 4a 5G. Він працюватиме на процесорі Snapdragon 750G, а кількість оперативної пам’яті – 6 Гб. Обсяг внутрішнього сховища досягне 128 Гб, а акумулятора – 3840 мА/год.

Раніше смартфони компанії не могли похвалитися об’ємними акумуляторами, але оптимізація Android дозволила помітно збільшити автономність. Новий Pixel також отримає і технологію швидкої зарядки потужністю до 20 Вт, здвоєну основну камеру і 6,2-дюймовий OLED-екран.

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Компанія приділяє особливу увагу знімкам — програмне забезпечення та автоматична обробка фото компенсує невелику кількість модулів камери.

За словами інсайдерів, Google представить Pixel 5a 17 серпня. Раніше стверджувалося, що смартфон з’явиться у продажу за ціною в $450 вже 26 серпня.

Серпень — місяць анонсів нових гаджетів від світових брендів. Компанія Samsung представила відразу два смартфони на щорічному заході Galaxy Unpacked 2021, яке відбулося 11 серпня. Складані Galaxy Z Fold3 і Z Flip3 отримали поліпшений захист, посилений шарнірний механізм і топовий процесор Snapdragon 888.

Джерело: Android Police

Фото: Android Police, Unsplash