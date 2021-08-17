Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

iPhone 13 та інші гаджети: що покажуть на презентації Apple у вересні 2021

iPhone

Відомий інсайдер Марк Гурман поділився інформацією про майбутню презентацію Apple, зібравши чутки про гаджети компанії. На початку вересня публіці покажуть нові iPhone, розумні годинники Apple Watch Series 7, бездротові навушники AirPods 3, а також оновлені iPad mini.

iPhone 13

iPhone 13 отримають аналогічні розміри дисплеїв, що й попередники, але з технологією ProMotion з частотою оновлення 120 Гц. Головні зміни торкнуться камер – якість знімання відео помітно покращиться, як і фото в портретному режимі. Компанія розробила новий чипсет A15 для швидшої роботи.

Apple Watch Series 7 і Fitness +

Apple Watch 7

Від Apple Watch Series 7 Гурман очікує невеликих змін у дизайні. Тепер дисплей буде плоским, і це стало можливим завдяки використанню нових технологій. Компанія також оснастить новинку потужнішим процесором.

AirPods 3

AirPods 3

За словами інсайдера, AirPods 3 позиціюватимуть як бюджетні навушники. Серед змін у дизайні – AirPods 3 нагадуватимуть топові AirPods Pro, і це стосується зарядного кейса.

Майбутні AirPods початкового рівня не отримають підтримку технології шумопоглинання.

iPad mini 6 і iPad 9

Майбутні iPad mini 6 і iPad 9 можуть стати лідерами на ринку планшетів. Новинкам приписують змінений дизайн, а також зменшені рамки навколо дисплея.

Крім візуальних змін, планшети отримають чип A15 і роз’єм USB-C для зарядки.

Читайте
Apple розкрила подробиці сканування фото на iPhone: конфіденційність під захистом

Джерело: Bloomberg

Фото: MacRumors, Gizchina, Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка