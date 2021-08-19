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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Власники новенького Pixel 5a 5G скаржаться на перегрів смартфона

Google Pixel

Pixel 5a 5G показали публіці зовсім недавно — він швидко відвоював левову частку ринку смартфонів середнього рівня. Однак користувачі виявили першу проблему пристрою — він перегрівається під час знімання у великій якості.

Відомо, що останній смартфон Google перегрівається при використанні параметрів 4K 30FPS і 4K 60FPS. Користувачі почали масово скаржитися на гаджет в мережі.

Один з користувачів Twitter опублікував знімок екрана з попередженням Пристрій занадто гарячий. Спалах було відключено під час запису в 4K з частотою 30 кадрів в секунду. Він стверджує, що Pixel 5a стає ще гарячішим при записі зі швидкістю 4K 60FPS. І хоча через деякий час смартфон остигає, це може негативно позначитися на терміні служби акумулятора.

Другий користувач також повідомив, що навіть з увімкненим кондиціонером Pixel 5a перегрівався під час знімання. Для порівняння, торішній iPhone SE 2020 року може записувати відео 4K 60FPS без перегріву.

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Компанія Google поки не коментує те, що відбувається. Можливо, помилку вдасться виправити на програмному рівні – тільки власникам смартфонів потрібно буде тільки оновити ОС пристроїв.

Нагадаємо, що бюджетний Pixel 5a 5G отримав чипсет Snapdragon 765G і 6 Гб оперативної пам’яті. І хоча смартфон мало чим відрізняється від попередника, низька вартість зробить його популярним.

Джерело: TechOdyssey, Mark’s Tech

Фото: Unsplash

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