Pixel 5a 5G показали публіці зовсім недавно — він швидко відвоював левову частку ринку смартфонів середнього рівня. Однак користувачі виявили першу проблему пристрою — він перегрівається під час знімання у великій якості.

Відомо, що останній смартфон Google перегрівається при використанні параметрів 4K 30FPS і 4K 60FPS. Користувачі почали масово скаржитися на гаджет в мережі.

???? I literally cannot do a video test because phone just overheats super fast. 4k30, and even faster in 4k60. #pixel5a I wish this wasn’t the case. Other than that one big downside, the phone is great 🙁 pic.twitter.com/T9PBTDwLbi — Mark’s Tech ???? (@Marks_Tech) August 18, 2021

Один з користувачів Twitter опублікував знімок екрана з попередженням Пристрій занадто гарячий. Спалах було відключено під час запису в 4K з частотою 30 кадрів в секунду. Він стверджує, що Pixel 5a стає ще гарячішим при записі зі швидкістю 4K 60FPS. І хоча через деякий час смартфон остигає, це може негативно позначитися на терміні служби акумулятора.

Yup. Tested it myself on my Pixel 5a, 70 degrees inside in the A/C and on 4K @ 60 FPS it just takes a matter of minutes to overheat. This is terrible… pic.twitter.com/Pde8GcL6KU — TechOdyssey | #TechRejects (@AdamJMatlock) August 18, 2021

Другий користувач також повідомив, що навіть з увімкненим кондиціонером Pixel 5a перегрівався під час знімання. Для порівняння, торішній iPhone SE 2020 року може записувати відео 4K 60FPS без перегріву.

Компанія Google поки не коментує те, що відбувається. Можливо, помилку вдасться виправити на програмному рівні – тільки власникам смартфонів потрібно буде тільки оновити ОС пристроїв.

Нагадаємо, що бюджетний Pixel 5a 5G отримав чипсет Snapdragon 765G і 6 Гб оперативної пам’яті. І хоча смартфон мало чим відрізняється від попередника, низька вартість зробить його популярним.

Джерело: TechOdyssey, Mark’s Tech