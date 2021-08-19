Ентузіасти перетворили робопса CyberDog на бойового робота. На початку серпня китайська компанія Xiaomi представила чотирилапого помічника, який стане прямим конкурентом американського робота Spot від компанії Boston Dynamics.

Компанія планує випустити перші 1000 штук для ентузіастів — вони повинні навчити робота новим трюкам і командам. І хоча за новинку доведеться заплатити чимало — від $1,5 тис., деякі фанати вже знайшли йому застосування. Наприклад, перетворити його на справжнього бойового робота в стилі аніме 90-х.

Процес перетворення CyberDog на бойового юніта показали навіть для відео. По суті, для робота виготовили зовнішні елементи, що змінюють зовнішній вигляд на агресивніший, а зверху додали пластикові гармати — так він виглядає небезпечнішим. Модифікації тільки візуальні — поведінка дружнього робота залишилося незмінною.

І хоча це не офіційні модифікації — з появою робота у продажі такі зміни в дизайні точно стануть популярними. Особливо, в Японії.

Раніше компанія Xiaomi показала CyberDog в русі. Майбутній робот зробив навіть сальто назад. Правда, китайці не показали приземлення бота. За словами компанії, новинка оснащена величезною кількістю датчиків і камер для орієнтування на місцевості та аналізу того, що відбувається навколо.

За обробку даних відповідає модуль Jetson Xavier NX від Nvidia, розроблений для автономних пристроїв.

Джерело: MyDrivers

Фото: MyDrivers