Компанія Microsoft ускладнить використання сторонніх браузерів в ОС Windows 11, вихід якої запланований на осінь 2021.

З моменту запуску свого браузера Edge на основі Chromium Microsoft щосили намагалася нав’язати його користувачам Windows 10 за допомогою різних методів. Компанія кілька разів робила його браузером за замовчуванням на пристроях після виходу великих оновлень, і навіть випускала підказки інтерфейсу для спрощеного використання.

Тепер компанія змінює спосіб установки параметрів додатків за замовчуванням у Windows 11. Відразу після установки альтернативного браузера і його відкриття користувачам надається можливість вибрати кращий браузер. Якщо проігнорувати цю вкладку — браузер Edge залишиться браузером за замовчуванням, і для змін у налаштуваннях доведеться покопатися в конфігураціях ОС.

Раніше Microsoft розповідала про нововведення Windows 11 – вони сподобалися далеко не всім. Наприклад, рядок стану на головній сторінці тепер не можна закріпити на бічних рамках — у Windows 10 ця функція все ще працює.

Також Microsoft розповіла про системні вимоги для роботи Windows 11. Якщо Windows 10 працювала навіть на слабких комп’ютерах, то з роботою Windows 11 на застарілих пристроях можуть виникнути проблеми. Нова ОС фактично змушує користувачів оновлювати компоненти своїх комп’ютерів і ноутбуків.