Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Windows 11 ускладнить роботу сторонніх браузерів: намагаються воскресити Edge

Windows 11

Компанія Microsoft ускладнить використання сторонніх браузерів в ОС Windows 11, вихід якої запланований на осінь 2021.

З моменту запуску свого браузера Edge на основі Chromium Microsoft щосили намагалася нав’язати його користувачам Windows 10 за допомогою різних методів. Компанія кілька разів робила його браузером за замовчуванням на пристроях після виходу великих оновлень, і навіть випускала підказки інтерфейсу для спрощеного використання.

Читайте
Microsoft розкрила нові деталі дизайну Windows 11: Paint і Photos не впізнати

Тепер компанія змінює спосіб установки параметрів додатків за замовчуванням у Windows 11. Відразу після установки альтернативного браузера і його відкриття користувачам надається можливість вибрати кращий браузер. Якщо проігнорувати цю вкладку — браузер Edge залишиться браузером за замовчуванням, і для змін у налаштуваннях доведеться покопатися в конфігураціях ОС.

Раніше Microsoft розповідала про нововведення Windows 11 – вони сподобалися далеко не всім. Наприклад, рядок стану на головній сторінці тепер не можна закріпити на бічних рамках — у Windows 10 ця функція все ще працює.

Також Microsoft розповіла про системні вимоги для роботи Windows 11. Якщо Windows 10 працювала навіть на слабких комп’ютерах, то з роботою Windows 11 на застарілих пристроях можуть виникнути проблеми. Нова ОС фактично змушує користувачів оновлювати компоненти своїх комп’ютерів і ноутбуків.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка