Компанія Tesla працює над створенням робота-гуманоїда під назвою Tesla Bot, і вже в наступному році світ побачить прототип. Про це повідомив Ілон Маск на заході Tesla AI Day.

Маск не сказав про приблизні терміни виробництва і вартості робота. За словами мільярдера, новинка отримає екран замість обличчя, на якому відображатиметься корисна інформація.

Висота бота складе 172 см, вага – близько 57 кг. Робот зможе підіймати до 68 кг і переносити до 20 кг, а також бігти зі швидкістю приблизно 8 км/год. Маск додав, що Tesla дасть роботу по п’ять пальців на кожній руці, але це може змінитися.

BREAKING: Elon Musk has just unveiled the "Tesla Bot" pic.twitter.com/CpPxDovWTF

Глава Tesla додав, що розробка сильно вплине на світову економіку. Він упевнений, що технології можуть позбавити багатьох людей робочих місць, тому деяким людям знадобиться інше джерело доходу.

І хоча штучний інтелект стрімко поліпшується, він не здатний виконувати складні завдання, перебуваючи в тілі робота. Зараз можливості роботів обмежуються транспортуванням невеликих товарів на складах. Наприклад, на складах корпорації Amazon, де за логістику всередині приміщень відповідають невеликі роботи-вантажники.

Маск повідомив, що при створенні робота будуть спиратися на технології, розроблені для своїх авто. Він буде використовувати комп’ютерний чіп від автомобілів і переміщатися за допомогою восьми камер, які нічим не відрізняються від автомобілів Tesla.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59

— Tesla (@Tesla) August 20, 2021