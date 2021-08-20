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Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

5 пальців і дисплей замість обличчя: Маск представив робота Tesla Bot

Tesla Bot

Компанія Tesla працює над створенням робота-гуманоїда під назвою Tesla Bot, і вже в наступному році світ побачить прототип. Про це повідомив Ілон Маск на заході Tesla AI Day.

– Робот займатиметься нудною і небзпечною роботою, що повторюється, – сказав Маск про призначення робота Tesla.

Маск не сказав про приблизні терміни виробництва і вартості робота. За словами мільярдера, новинка отримає екран замість обличчя, на якому відображатиметься корисна інформація.

Tesla Bot

Висота бота складе 172 см, вага – близько 57 кг. Робот зможе підіймати до 68 кг і переносити до 20 кг, а також бігти зі швидкістю приблизно 8 км/год. Маск додав, що Tesla дасть роботу по п’ять пальців на кожній руці, але це може змінитися.

Глава Tesla додав, що розробка сильно вплине на світову економіку. Він упевнений, що технології можуть позбавити багатьох людей робочих місць, тому деяким людям знадобиться інше джерело доходу.

І хоча штучний інтелект стрімко поліпшується, він не здатний виконувати складні завдання, перебуваючи в тілі робота. Зараз можливості роботів обмежуються транспортуванням невеликих товарів на складах. Наприклад, на складах корпорації Amazon, де за логістику всередині приміщень відповідають невеликі роботи-вантажники.

Маск повідомив, що при створенні робота будуть спиратися на технології, розроблені для своїх авто. Він буде використовувати комп’ютерний чіп від автомобілів і переміщатися за допомогою восьми камер, які нічим не відрізняються від автомобілів Tesla.

Тепер залишається тільки чекати виходу робота-гуманоїда, якого покажуть публіці вже у 2022 році.

Джерело: Tesla AI Day

Фото: Tesla

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