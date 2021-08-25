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Микола Олефіренко |

Смартфон Samsung вибухнув у літаку: без постраждалих не обійшлося

Samsung

Смартфон компанії Samsung загорівся у вантажному відсіку літака авіакомпанії Alaska Airlines. Через інцидент літаку довелося зробити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Такома в Сіетлі, США. Постраждало двоє людей, які потребували госпіталізації.

Точна причина загоряння телефону Samsung поки невідома. За словами поліції та представників аеропорту, пристрій пошкоджено до невпізнання, але про гаджет розповів його власник.

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Йдеться про смартфон Samsung Galaxy A21, і про аналогічні випадки загоряння раніше не повідомлялося. Компанія Samsung вже стикалася з подібними проблемами – йдеться про смартфони Galaxy Note 7, які часто страждали від вибухів через несправності акумуляторів.

І хоча Samsung зробила відкликання смартфонів для заміни акумуляторів, ці пристрої незабаром заборонялося використовувати під час польотів.

Однак загоряння Galaxy A21 поки що є поодиноким випадком. Можливо, проблема була в пошкодженнях смартфона, а не в акумуляторі.

Не тільки смартфони Samsung страждають від загоряння — з подібною проблемою стикаються власники бюджетного OnePlus Nord 2, і за перший місяць продажів відомо про два подібних випадки. Під час першого інциденту постраждала дівчина, яка вирушила зі смартфоном на велопрогулянку. Другий випадок закінчився травмою для власника.

Джерело: CNet, Kevin Ko

Фото: Unsplash

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