Смартфон компанії Samsung загорівся у вантажному відсіку літака авіакомпанії Alaska Airlines. Через інцидент літаку довелося зробити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Такома в Сіетлі, США. Постраждало двоє людей, які потребували госпіталізації.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z — Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021

Точна причина загоряння телефону Samsung поки невідома. За словами поліції та представників аеропорту, пристрій пошкоджено до невпізнання, але про гаджет розповів його власник.

Йдеться про смартфон Samsung Galaxy A21, і про аналогічні випадки загоряння раніше не повідомлялося. Компанія Samsung вже стикалася з подібними проблемами – йдеться про смартфони Galaxy Note 7, які часто страждали від вибухів через несправності акумуляторів.

І хоча Samsung зробила відкликання смартфонів для заміни акумуляторів, ці пристрої незабаром заборонялося використовувати під час польотів.

Однак загоряння Galaxy A21 поки що є поодиноким випадком. Можливо, проблема була в пошкодженнях смартфона, а не в акумуляторі.

Не тільки смартфони Samsung страждають від загоряння — з подібною проблемою стикаються власники бюджетного OnePlus Nord 2, і за перший місяць продажів відомо про два подібних випадки. Під час першого інциденту постраждала дівчина, яка вирушила зі смартфоном на велопрогулянку. Другий випадок закінчився травмою для власника.

Джерело: CNet, Kevin Ko