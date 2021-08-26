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Факти / Lifestyle / Гаджети
Абрамова Юлія |

Українці зможуть отримати послуги Дії без гаджетів та доступу до інтернету

Дія

Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в Дії у спеціально облаштованих місцях Центрів надання адміністративних послуг.

У понад тисячі ЦНАПів адміністратори мають тепер не лише надавати держпослуги відвідувачам, а й навчати користуватися порталом Дія. Вони також проконсультують та допоможуть отримати послуги онлайн.

Міністерство цифрової політики повідомило, що для допомоги людям у користуванні додатком вже облаштували 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.

Які переваги спеціально облаштованих місць з доступом до порталу Дія?

  • дозволяють багатьом людям у майбутньому отримувати послуги самостійно;
  • забезпечують усіх рівним доступом до сучасних сервісів;
  • зменшують цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
  • зберігають час адміністраторів та дозволяють уникнути черг.

Нагадаємо, що у застосунку Дія можна генерувати Covid-сертифікат. Як це зробити, і насамперед інструкцію із отримання електронного підпису дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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