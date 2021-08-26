Бюджетні смартфони користуються величезною популярністю на українському ринку. Користувачів приваблюють низькі ціни, а також непогані характеристики. Рейтинг найпопулярніших бюджетників цього літа складено на основі популярності гаджетів в інтернет-магазинах країни та Aliexpress.

Лідером став Redmi 9A. Смартфон може похвалитися 6,53-дюймовим дисплеєм, а також непоганою автономністю за свою ціну — гаджет коштує близько 2 700 грн. За ці гроші користувач отримає процесор MediaTek Helio G25 з 2 Гб оперативної пам’яті.

Потужніша модифікація лідера розмістилася на другому місці – Redmi 9C. На тильній стороні розташувалася вже подвійна камера, а власники смартфонів отримали можливість розплачуватися безконтактною оплатою завдяки чипу NFC.

Замикає трійку лідерів POCO M3. Смартфон отримав потужний процесор Snapdragon 662 з 4 Гб оперативної пам’яті, а внутрішня пам’ять досягла 128 Гб. Бюджетник від POCO отримав потрійну основну камеру, а також об’ємний акумулятор на 6 000 мА/год.

Четверте місце зайняв Redmi Note 10. Під капотом — порівняно потужний чипсет Qualcomm Snapdragon 678 з 4 Гб ОЗУ, а також тильна камера з чотирма об’єктивами — таке нечасто зустрінеш в бюджетному сегменті.

П’яте місце за Narzo 30 5G від компанії Realme. Бюджетник має скромні характеристики – чипсет Dimensity 700, 4 Гб оперативної пам’яті, потрійна основна камера та акумулятор на 5 000 мА/год.

Шосте місце – Realme C21. Процесор Mediatek Helio G35 працює з 4 Гб ОЗУ, потрійна основна камера та об’ємний акумулятор.

На сьомому місці знову смартфон від Xiaomi – Poco X3 Pro. Потужний процесор Qualcomm Snapdragon 860 дає можливість купити модифікацію з 8 Гб оперативної пам’яті. На задній панелі розташувалася камера з чотирма об’єктивами. Серед головних фішок — підтримка технології NFC.

На восьмому місці черговий гаджет від Xiaomi – Redmi 9. Смартфон має стандартні для бюджетника характеристики — процесор Mediatek Helio G80, 4 Гб оперативної пам’яті, чотири камери на задній стороні та чип NFC для оплати.

На дев’ятому місці опинився Samsung Galaxy A12. Той самий процесор Mediatek Helio P35, але з 3 Гб оперативної пам’яті. Однак на задній частині розташувалася четверна камера, а об’ємний акумулятор отримав підтримку швидкої зарядки.

На десятому місці опинився ще один представник компанії Xiaomi – Mi 11 Lite. Під задньою кришкою розташувався Qualcomm Snapdragon 780G. Головна фішка бюджетника – 8 Гб оперативної пам’яті, а також потрійна камера.

Джерело: AliExpress

Фото: Unsplash, Xiaomi