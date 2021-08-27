Xiaomi планує знизити швидкість зарядки смартфонів компанії після заміни акумулятора на неоригінальний. Інформацію про це виявили ентузіасти, які досліджували оновлення сервісу Mi Security.

Нововведення дозволяють отримати детальну інформацію про стан акумулятора пристрою.

Якщо в смартфоні вже міняли батарею, сервіс повідомить про зниження швидкості зарядки, якщо заміна відбувалася у неавторизованому центрі Xiaomi. Причина зниження швидкості зарядки — акумулятор виробництва сторонньої компанії може пошкодити смартфон, і Xiaomi не несе за це відповідальності.

Наразі подібні попередження показують тільки китайським користувачам смартфонів Mi 9, Mi 10 або Mi 10 Pro.

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Схоже вчинила і компанія Apple, яка теж показувала повідомлення після установки акумулятора стороннього виробництва. Компанія зазнала критики за цей крок — багато хто вважав, що Apple лише хотіла підштовхнути користувачів до дорожчої заміни батарей.

Компанія Xiaomi також має намір відлякати користувачів від сумнівних сервісних центрів — смартфони можуть працювати несправно.

Деякі смартфони схильні до ламання прямо з коробки. Наприклад, минулого місяця стало відомо про два випадки загоряння бюджетників OnePlus Nord 2, а також про вибух смартфона Samsung Galaxy A21 під час польоту. Екіпаж літака був змушений здійснити екстрену посадку у найближчому аеропорту.

Джерело: XDA-developers

Фото: XDA-developers, Unsplash