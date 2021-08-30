Новенький складаний флагман Samsung Galaxy Z Fold 3 випробували на міцність. Відомий YouTube-блогер JerryRigEverything піддав смартфон різним тестам, щоб з’ясувати якість збірки та межу працездатності в екстремальних умовах.

Захисне скло Gorilla Glass Victus на лицьовій панелі та камері отримало 6 балів за шкалою твердості Мооса — смартфон чудово захищений від подряпин. Ключі в кишені не залишать слідів на пристрої.

Внутрішній екран крихкіший — він отримав всього 2 бали за шкалою твердості Мооса. Samsung не даремно попереджала користувачів про можливі подряпини під час дотиків до екрана нігтем.

Сам телефон набагато міцніший, аніж Fold 2 – він отримав захист від потрапляння пилу та вологи. Однак пил на внутрішньому екрані залишив подряпини на поверхні.

Корпус Fold 3 також міцний — блогер не зміг зламати або погнути гаджет.

Експерт зазначив міцність пристрою — він стійкий до подряпин, внутрішній шарнір не так легко зламати, а захисне скло на камері допоможе уникнути непередбачених витрат на дорогий ремонт.

Далеко не всі смартфони Samsung можуть похвалитися міцністю – Samsung Galaxy A21 вибухнув в літаку під час польоту. Через інцидент літаку довелося зробити екстрену посадку — постраждало двоє людей, яким потрібна була госпіталізація.

Джерело: JerryRigEverything

Фото: JerryRigEverything