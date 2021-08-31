Компанія Samsung випустила новий додаток для Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic. З його допомогою годинники можна використовувати як повноцінну рацію, спілкуючись з друзями на відстані.

Експерти з XDA Developers ще в травні розповіли про майбутню технологію, і тепер додаток доступний в магазині додатків Google Play для розумних годинників.

Samsung – не перша компанія, яка впровадила цю функцію у свої пристрої. Ще у 2018 році компанія Apple оснастила свої розумні годинники аналогічною фішкою, яка доступна на пристроях з WatchOS 5.

І хоча функція рації Apple Push-to-Talk дозволяє спілкуватися тільки двом людям одночасно, Samsung підтримує розмову з кількома учасниками бесіди. Поки що додаток підтримують тільки два пристрої компанії. Можливо, з часом це зміниться.

Нагадаємо, що компанія представила Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic на заході Galaxy Unpacked 2021 серпні. Серед головних фішок — зображення даних про кількість води, м’язів і кісткової маси в організмі людини. За заявою Samsung, точність показників досягає 98%.

Ціни на пристрої – Galaxy Watch 4 обійдеться в $249, а Galaxy Watch 4 Classic з’явилися в продажу за ціною в $349. У продажу розумні годинники з 27 серпня.