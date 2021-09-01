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Микола Олефіренко |

CyberDog за ціною смартфона: Xiaomi готова до продажу робособак

CyberDog Xiaomi

Компанія Xiaomi представить робота CyberDog в більш ніж 100 магазинах Mi Home, розташованих у Китаї. Про це корпорація повідомила за допомогою соцмережі Weibo.

Xiaomi також порадувала користувачів новими знімками чотирилапого бота. Нагадаємо, що компанія представила робота на початку серпня. Його мозком буде чипсет NVIDIA Jetson Xavier NX AI, який аналізує дані з купи камер і датчиків для орієнтування в просторі.

CyberDog Xiaomi

Його головна перевага полягає в ціні — за новинку компанія попросить всього $1 540. Єдиним конкурентом є робособака Spot від американської компанії Boston Dynamic, яка продає своє творіння за $74 500. Відомо, що американські інженери не хочуть віддавати Spot звичайним покупцям — робот співпрацюватиме з рятувальним службами та величезними корпораціями.

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По суті, у CyberDog від Xiaomi не має на ринку конкурентів. На початку серпня компанія заявляла, що в перший час робот буде доступний тільки розробникам і ентузіастам, які будуть навчати його новим трюкам і командам.

Раніше ентузіасти перетворили CyberDog на бойового робота. Процес перетворення в бойового юніта показали на відео. Для робота виготовили зовнішні елементи, що змінюють зовнішній вигляд на більш агресивний. На щастя, зміни тільки візуальні.

Джерело: Xiaomi

Фото: Xiaomi

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