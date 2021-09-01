Власники смартфонів Google Pixel 3 скаржаться на проблеми з пристроєм. Pixel 3 і 3 XL страждають від помилки EDL Mode, яка блокує пристрій. Після цього смартфон неможливо використовувати.

На сьогодні немає чіткого розв’язання цієї проблеми, а Google в курсі ситуації.

Деякі власники Pixel 3 повідомляють про повне відключення гаджета після оновлень ОС. Інші користувачі повідомляють, що блокування виникає без видимих ​​причин. Проблема стосується тих, хто оновив пристрої до Android 11.

Дивно, але пристрої можна заряджати, не дивлячись на нефункціональний екран, а комп’ютер бачить пристрій, якщо під’єднати Pixel 3 через кабель. Це означає, що телефон знаходиться в режимі аварійного завантаження (EDL), який дозволяє виконувати відновлення і скидання даних.

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Відновлення неможливе — після перезавантаження смартфон знову входить в режим EDL. Власники Pixel 4 XL раніше стикалися зі схожою проблемою — компанії Google довелося продовжити гарантію пристрою ще на один рік.

Пошуковик в курсі проблеми, і за останній час кількість випадків з блокувань пристроїв продовжує рости.

Смартфони Google також не можуть похвалитися якістю збірки – експерти з PBKreviews оцінили бюджетник Pixel 5a на ремонтопридатність. Ентузіасти поставили гаджету 5 балів з 10 – замінити акумулятор досить складно, а роз’єм для зарядки приєднаний до плати.

Джерело: AndroidPolice