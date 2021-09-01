Власники смартфонів Google Pixel 3 скаржаться на проблеми з пристроєм. Pixel 3 і 3 XL страждають від помилки EDL Mode, яка блокує пристрій. Після цього смартфон неможливо використовувати.
На сьогодні немає чіткого розв’язання цієї проблеми, а Google в курсі ситуації.
Деякі власники Pixel 3 повідомляють про повне відключення гаджета після оновлень ОС. Інші користувачі повідомляють, що блокування виникає без видимих причин. Проблема стосується тих, хто оновив пристрої до Android 11.
Дивно, але пристрої можна заряджати, не дивлячись на нефункціональний екран, а комп’ютер бачить пристрій, якщо під’єднати Pixel 3 через кабель. Це означає, що телефон знаходиться в режимі аварійного завантаження (EDL), який дозволяє виконувати відновлення і скидання даних.
Відновлення неможливе — після перезавантаження смартфон знову входить в режим EDL. Власники Pixel 4 XL раніше стикалися зі схожою проблемою — компанії Google довелося продовжити гарантію пристрою ще на один рік.
Пошуковик в курсі проблеми, і за останній час кількість випадків з блокувань пристроїв продовжує рости.
Смартфони Google також не можуть похвалитися якістю збірки – експерти з PBKreviews оцінили бюджетник Pixel 5a на ремонтопридатність. Ентузіасти поставили гаджету 5 балів з 10 – замінити акумулятор досить складно, а роз’єм для зарядки приєднаний до плати.
Джерело: AndroidPolice