Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Гаджети
Микола Олефіренко |

Майбутнє PS5 за 40 хвилин: Sony назвала дату презентації PlayStation Showcase

Sony Playstation 5

Компанія Sony анонсувала захід PlayStation Showcase, запланований на 9 вересня. На презентації покажуть майбутні ігри, які з’являться на PlayStation 5 найближчим часом. Про це компанія повідомила в Twitter.

На сайті PlayStation Сід Шуман дає туманне уявлення про те, чого очікувати. На презентації обіцяють розповісти про майбутнє PS5. Найімовірніше, глядачі дізнаються багато подробиць про майбутні гри від внутрішніх студій і партнерів. Йдеться як про ексклюзиви, так і кросплатформерні проекти.

Фанати Sony чекали цього заходу протягом літа — компанія вирішила провести презентацію вже на початку осені. За заявою компанії, захід триватиме 40 хвилин.

Читайте
З акваріумом і незвичайним контролером: Xbox представила консоль Series S Free Guy Edition

Відомо, що виробник консолі не планує розкривати подробиці про девайси для віртуальної реальності — йдеться про Sony PSVR наступного покоління. Можливо, розробка засекречена, а компанія не поспішає показувати те, що може не з’явитися на ринку найближчим часом.

Довгоочікувана PS5 з’явилася в продажу в кінці 2020 року, і до цього дня має величезний попит на ринку. Консоль вже встигла встановити рекорд — всього за вісім місяців кількість продажів досягла позначки в 10 млн одиниць.

На тлі впливу пандемії на ланцюжок постачання — це відмінний результат. Навіть легендарна PlayStation 4 не змогла зрівнятися.

Джерело: Sony

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка