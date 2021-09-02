Компанія Sony анонсувала захід PlayStation Showcase, запланований на 9 вересня. На презентації покажуть майбутні ігри, які з’являться на PlayStation 5 найближчим часом. Про це компанія повідомила в Twitter.

???? Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/a11RaUFigb pic.twitter.com/XPcb3dxFlV — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 2, 2021

На сайті PlayStation Сід Шуман дає туманне уявлення про те, чого очікувати. На презентації обіцяють розповісти про майбутнє PS5. Найімовірніше, глядачі дізнаються багато подробиць про майбутні гри від внутрішніх студій і партнерів. Йдеться як про ексклюзиви, так і кросплатформерні проекти.

Фанати Sony чекали цього заходу протягом літа — компанія вирішила провести презентацію вже на початку осені. За заявою компанії, захід триватиме 40 хвилин.

Відомо, що виробник консолі не планує розкривати подробиці про девайси для віртуальної реальності — йдеться про Sony PSVR наступного покоління. Можливо, розробка засекречена, а компанія не поспішає показувати те, що може не з’явитися на ринку найближчим часом.

Довгоочікувана PS5 з’явилася в продажу в кінці 2020 року, і до цього дня має величезний попит на ринку. Консоль вже встигла встановити рекорд — всього за вісім місяців кількість продажів досягла позначки в 10 млн одиниць.

На тлі впливу пандемії на ланцюжок постачання — це відмінний результат. Навіть легендарна PlayStation 4 не змогла зрівнятися.

Джерело: Sony