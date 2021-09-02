Експерти з сервісу бенчмарку AnTuTu склали рейтинг найпотужніших смартфонів у середній ціновій категорії. До списку потрапили смартфони, що працюють на різних чипсетах — конкуренція на ринку серйозна.

Лідером став новенький Xiaomi 11 Youth Edition, що працює на Qualcomm Snapdragon 780G в парі з 8 Гб оперативної пам’яті. Цей чипсет можна сміливо вважати флагманським — він створений за новітніми технологіями на ринку процесорів.

На другому і третьому місці розташувалися смартфони з таким самим чипом Snapdragon 778G. Йдеться про моделі Honor 50 Pro і Honor 50, результати тесту яких практично однакові. Дебют цих смартфонів відбувся в середині літа, і вони можуть похвалитися прекрасною камерою та потужними акумуляторами.

На четвертій і п’ятій сходинці — смартфони OPPO Reno6 5G і Redmi 10X 5G. Обидва гаджети працюють на чипсетах від MediaTek.

Торішні процесори Snapdragon 768G допомогли realme Q3 Pro, OPPO K9 5G і iQOO Z3 розташуватися на шостому, сьомому і восьмому місцях відповідно. Цей чип від Snapdragon випустили ще в травні 2020 року, але він до цього часу зберігає свою актуальність.

Смартфони з Kirin 985 з’явилися на останніх сходинках — йдеться про nova 8 Pro і nova 8. Усі ці смартфони привертають увагу користувачів завдяки співвідношенню ціни та потужності — вони зможуть довгий час залишатися актуальними.

Деяким смартфонам вдається і розчаровувати користувачів — новенький Google Pixel 5a перегрівається під час запису відео.

Джерело: AnTuTu