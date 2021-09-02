Компанія Samsung анонсувала 200-мегапіксельний датчик камери для смартфонів. На сьогодні новинка має найбільше розширення серед всіх камер у світі.

Весь секрет криється в технологіях, які застосовувалися при створенні – Samsung називає метод об’єднання пікселів ChameleonCell.

Камера призначена для знімання за слабкого освітлення, а також для створення фото для банерів — в цьому їй допомагають 200 мегапікселів. Велике розширення дозволить робити професійні знімки.

Представлений компонент для смартфонів здатний знімати в форматі 8K. Тепер для знімання у високій якості не потрібно купувати професійну апаратуру — смартфон може замінити інші гаджети.

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Samsung також представляє новий датчик під назвою ISOCELL GN5, який буде застосовано у виробництві майбутніх флагманів. Подібним компонентів оснастили камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra, анонс якого відбувся в березні цього року.

Компанія не поспішає ділитися деталями про терміни виробництва. У яких смартфонах з’являться нові камери — невідомо.

У деяких виробників виникають проблеми з камерами — мова йде про Google. Користувачі Pixel 5a скаржаться на перегрів пристрою під час знімання відео. Смартфон буквально припиняє працювати, а на екрані з’являється напис Пристрій занадто гарячий.

Джерело: Samsung

Фото: Samsung, Unsplash