Apple відклала введення перевірки фото на дитячу порнографію

Компанія Apple відклала введення функції, яка перевіряла б фотографії в iCloud на наявність дитячої порнографії.

Причиною стала критика користувачів, які наголошували на конфіденційності та порушенні приватного життя.

Apple повністю не відмовляється від своєї ідеї. Компанія лише вирішила витратити додатковий час на збір інформації для поліпшення функції.

– Ґрунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних груп, дослідників та інших осіб, ми вирішили, що нам потрібно ще кілька місяців, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення, перш ніж випустити ці критично важливі функції безпеки дітей, – повідомили у компанії Apple.

Проте представники компанії не пояснили, з ким вони збираються консультуватися з питання поліпшень і яку інформацію планують збирати.

Нагадаємо, на початку серпня Apple оголосила про систему для ідентифікації фотографій із забороненим контентом в iPhone користувачів.

Таким чином компанія хоче посилити захист дітей. Представники Apple повідомляли, що система працюватиме з тими фотографіями, які вивантажилися в хмарне сховище iCloud. Щоб уникнути перевірок, досить відключити цю функцію.

В Apple запевнили, що вони не будуть переглядати фото – бази даних зашифровані текстовим кодом, і компанія шукатиме певні текстові комбінації, які створюються за наявності певних фото.

Джерело: Apple Insider