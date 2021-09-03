Експерти з сервісу AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших флагманських смартфонів на базі Android за серпень. До списку потрапили пристрої, які мають найбільший показник за продуктивністю серед всіх мобільних пристроїв.

На першому місці опинився геймерський смартфон Black Shark 4 Pro, анонс якого відбувся в березні цього року. Він отримав топовий чипсет Snapdragon 888, що працює в парі з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ внутрішньої пам’яті. Смартфон продовжує показувати дивовижні результати — в тестах він набрав 864 614 балів. Від лідера на 20 тис. очок відстає iQOO 8 Pro, який також оснащений передовим Snapdragon 888.

На третьому місці розташувався ігровий смартфон китайського виробництва Tencent Red Magic 6 Pro. Він працює на Snapdragon 888, і може похвалитися водяним охолодженням.

Ще в списку опинилися смартфони OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, realme GT, Xiaomi Mix 4 і vivo X60 Pro +. Всі ці гаджети оснащені процесором Snapdragon 888, анонс якого відбувся в кінці 2021 року.

Днями компанія AnTuTu опублікувала рейтинг найпотужніших смартфонів середнього сегмента за серпень. Лідером став новенький Xiaomi 11 Youth Edition, що працює на Qualcomm Snapdragon 780G. Друге і третє місце зайняли Honor 50 Pro і Honor 50 відповідно.

Джерело: AnTuTu