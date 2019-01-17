В ніч перед Водохрещем, з 18 на 19 січня, незаміжні дівчата особливу увагу звертали на ворожіння: багатьом хотілося дізнатися, коли буде весілля, і побачити чоловіка, якого подарує доля.

Ще наші прабабусі використовували багато способів дізнатися, що їх чекає попереду. Пропонуємо вам 5 найпулярніших.

Суджений-ряджений

Одне з найпоширеніших ворожінь – з чоботом. Вийшовши з дому, дівчина кидала його перед собою. Куди показував носок, звідти й судженого чекати. Якщо ж він вказав на будинок, сидіти ще цілий рік в дівках.

На ім’я чоловіка

Довідатися ж ім’я майбутнього чоловіка простіше простого. Достатньо лише вийти на вулицю і попросити назвати першого зустрічного чоловіка його ім’я. Буває, що це гадання дійсно відповідає на сокровенне питання.

За допомогою дзеркал

Найбільші відчайдухи зважуються на ворожіння з дзеркалами. Для цього потрібно зробити тунель з двох дзеркал, зі свічками з двох сторін. Опівночі в дзеркальному коридорі повинна з’явитися фігура судженого.

Але оскільки з цим ворожінням пов’язано багато страшних історій, краще скористатися більш безпечними і не менш дієвими методами. Наприклад, можна загадати сон.

Ворожіння перед сном

Лягаючи ввечері спати, покласти під подушку гребінець і попросити судженого прийти розчесати волосся. Або, з’ївши перед тим чогось солоного, попросити у нього води. Ще один різновид такого ворожіння: покласти під подушку чотири королі з колоди карт, а вранці згадати, який з них приснився.

На сімейне щастя

Опівночі набрати в чашу води, акуратно вливаючи туди яєчний білок, питати, що чекає в новому році. Бажано, щоб яйце було домашнє. Поставити посуд на 3 години в затишне місце, щоб не було спокуси заглядати в нього кожні 15 хвилин. Після закінчення часу подивитися, як же згорнувся білок.

Переважно, жінці, яка ворожила, все підкаже її фантазія. Неважко здогадатися, що серце – до любові, обличчя дитини – до появи малюка. Головне – прислухатися до інтуїції.

Зазначимо, що церква вважає ворожіння язичницькою традицією.

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Нагадаємо, 19 січня православні українці святкують Водохреща або Йордан – третє і завершальне свято різдвяного циклу, день, коли освячують воду.

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