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Ілон Маск показав прототип колонії на Марсі

Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск показав прототип марсіанської бази Альфа, ракету BFR (Big Falcon Rocket), яка злітає з неї.

Маск опублікував знімки у своєму Twitter.

На початку 2018 року Маск, виступаючи на виставці технологій SXSW в Остіні, заявив про намір здійснити запуск ракети на Марс в першому півріччі 2019 року.

Читайте: Ілон Маск показав місто на Марсі

У разі успішних випробувань надважка ракета буде використовуватися для доставки людей і спорядження.

За прогнозами Маска, SpaceX може організувати польоти на Марс вже до 2022 року.

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Ілон Маск показав прототип колонії на Марсі / 2 фотографии

Нагадаємо, електрокар Tesla Roadster, запущений в космос компанією Space X, може наблизитися до Марса 8 жовтня 2020 року.

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