Учені показали за допомогою сучасної якості зйомки, як люди досліджують космічний простір, перебуваючи на МКС.

Перший ролик, який знімався у форматі 8K у космосі, опублікували спільно NASA і Європейське космічне агентство.

На кадрах космонавти вирощують рослини, перевіряють прилади, здійснюють експерименти – і за цим усім тепер можна поспостерігати через екран у роздільній якості – 8192 x 4320 пікселів.

Читайте: Українці побачать два метеоритних дощі в листопаді – дата

У NASA нагадали, що 2 листопада виповнилася нова важлива дата для дослідників космосу – 18 років з того моменту, коли на МКС прибула перша експедиція.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото святкування Хелловіна астронавтами на МКС.