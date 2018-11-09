Ракета Antares доставить космічну вантажівку Cygnus на МКС.

Ракета Antares відправиться до Міжнародної космічної станції 15 листопада для виконання контракту NASA. Вантажівка Cygnus, яку повезе українська ракета, доставить для працівників МКС різний вантаж, в тому числі для проведення експериментів.

Пуск Antares буде вже десятим за рахунком. Перший було здійснено в 2013 році, а останній в травні 2018, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте: NASA вперше показало життя на МКС у форматі 8K

Як відомо, перший ступінь Antares спроектували на дніпропетровському КБ Південне, а виготовили в цьому ж українському місті – на Південмаші. Також у проекті беруть участь й інші українські підприємства.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото святкування Хелловіна астронавтами на МКС.