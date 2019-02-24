NASA схвалило проведення тестового польоту космічного корабля компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції.

NASA дало дозвіл на проведення тестового польоту корабля Crew Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції, повідомляється на сайті NASA.

Політ стане першим космічним випробуванням нового корабля SpaceX.

Рішення NASA відкриває нові можливості у сфері польотів у космос після того, як була закрита програма Shuttle.

Для створення нових космічних кораблів агентство виділило $2,6 млрд для SpaceX та $4,2 млрд для Boeing. Вони мають доставляти астронавтів на МКС та назад на Землю.

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До слова, компанія SpaceX запустила ізраїльський зонд Beresheet для дослідження Місяця.