Група міжнародних астрономів на конференції у Бельгії оприлюднила перше фото чорної діри, зроблене завдяки проекту Event Horizon Telescope.
Для запису зображення чорної діри використали мережу з восьми радіотелескопів, розташованих у Чилі, на Гаваях, на Південному полюсі, в Австралії, Японії та інших куточках світу.
Чорна діра знаходиться на відстані 500 квінтильйонів кілометрів від Землі, вона сягає 40 млрд км у діаметрі.
До того ж вона у три мільйони разів більша за нашу планету.
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До слова, чорні діри неможливо побачити неозброєним оком, бо вони не випромінюють світла.
Фото: скрін відео National Science Foundation
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