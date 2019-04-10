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Астрономи показали перше фото чорної діри

Група міжнародних астрономів на конференції у Бельгії оприлюднила перше фото чорної діри, зроблене завдяки проекту Event Horizon Telescope.

Чорна діра

Для запису зображення чорної діри використали мережу з восьми радіотелескопів, розташованих у Чилі, на Гаваях, на Південному полюсі, в Австралії, Японії та інших куточках світу.

Чорна діра знаходиться на відстані 500 квінтильйонів кілометрів від Землі, вона сягає 40 млрд км у діаметрі.

До того ж вона у три мільйони разів більша за нашу планету.

Читайте: NASA показало, як чорна діра “їсть” галактику

До слова, чорні діри неможливо побачити неозброєним оком, бо вони не випромінюють світла.

Фото: скрін відео National Science Foundation

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