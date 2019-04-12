Компанія SpaceX Ілона Маска вдруге запустила надважку ракету Falcon Heavy. Вона вивела на орбіту саудівський супутник зв’язку Arabsat 6A.

Ілон Маск вдруге в історії успішно запустив ракету-носій Falcon Heavy – прискорювачі та перший ступінь повернулися на Землю.

Ракета успішно вивела на орбіту саудівський супутник зв’язку Arabsat 6A.

Прискорювачі ракети приземлилися на майданчики на мисі Канаверал у Флориді.

Перший ступінь Falcon Heavy – на плавучу платформу в Атлантичному океані.

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SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy / 3 фотографии

Нагадаємо, SpaceX 6 лютого 2018 року успішно запустила ракетоносій Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy стане найпотужнішою з експлуатованих на сьогодні ракет-носіїв. Повнофункціональна ракета буде здатна нести навантаження до 64 метричних тонн. Це більше, ніж Боїнг-737 разом із пасажирами, екіпажем, паливом і багажем.

Фото: SpaceX

Джерело: SpaceX