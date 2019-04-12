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SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy

Компанія SpaceX Ілона Маска вдруге запустила надважку ракету Falcon Heavy. Вона вивела на орбіту саудівський супутник зв’язку Arabsat 6A.

Ракета Falcon Heavy

Ілон Маск вдруге в історії успішно запустив ракету-носій Falcon Heavy – прискорювачі та перший ступінь повернулися на Землю.

Ракета успішно вивела на орбіту саудівський супутник зв’язку Arabsat 6A.

Прискорювачі ракети приземлилися на майданчики на мисі Канаверал у Флориді.

Перший ступінь Falcon Heavy – на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Читайте: Запуск Falcon Heavy: все, що потрібно знати про ракету SpaceX

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SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy / 3 фотографии

Нагадаємо, SpaceX 6 лютого 2018 року успішно запустила ракетоносій Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy стане найпотужнішою з експлуатованих на сьогодні ракет-носіїв. Повнофункціональна ракета буде здатна нести навантаження до 64 метричних тонн. Це більше, ніж Боїнг-737 разом із пасажирами, екіпажем, паливом і багажем.

Фото: SpaceX

Джерело: SpaceX 

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