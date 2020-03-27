З космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) запустили важку ракету-носій Atlas V 551. Вона вивела на орбіту військовий супутник зв’язку із серії AEHF вартістю близько $1 млрд.

Atlas V 551 стартувала 26 березня о 22.18 за Києвом.

За 40 секунд до запланованого старту о 20.57 зворотний відлік призупинили через збій у роботі комп’ютерних систем.

За годину проблему вдалося ідентифікувати і усунути.

З урахуванням нинішньої місії загальна кількість пусків Atlas V сягнула 80.

Atlas V – одноразова двоступенева ракета, яка вважається однією з найнадійніших, тому що усі запуски були успішними. Її виробляє американська компанія ULA.

Нагадаємо, у серпні 2019 року з острова Сан-Ніколас у Тихому океані США запустили крилату ракету наземного базування, здатну вражати цілі на тій дальності, яку забороняв ДРСМД, підписаний ще з СРСР.

Джерело: ULA