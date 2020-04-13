World of Tanks Blitz запускає новий режим гри Гравітація та дарує ділянки на Місяці

В онлайн-грі World of Tanks Blitz запускають новий режим гри Гравітація – гравці зможуть грати на незвичайній фізиці їзди на техніці.

Кращі гравці отримають в подарунок реальну ділянку на Місяці – єдиному супутнику Землі.

Сертифікати на них надає компанія Lunar Embassy, єдиний в світі офіційний продавць позаземних об’єктів.

– З 10 до 16 квітня гравці зможуть поборотися за реальну ділянку на Місяці та багато інших нагород, включаючи рідкісні аватар і камуфляж. Режим буде доступний для танків з V по X рівень, – кажуть у компанії.

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Знижена гравітація у грі збільшить потужність двигунів і максимальну швидкість танків. Для цього типу бою доступні карти Міраж, Ель-Аламейн, Ешелон, Гарячі піски, Зимова Малинівка, Нормандія.

Також з’явилась нова карта – Море Спокою.

Подробиці можна дізнатися на цьому стрімі – World of Tanks Blitz.

Нагадаємо, на ігровій платформі Steam почався ранній продаж комп’ютерної гри Mount & Blade 2: Bannerlord.

Джерело: Wot Вlitz

Фото: WOT