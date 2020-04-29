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Гігантський астероїд 1998 OR2 пролітає повз Землю – (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Астероїд 1998 OR2 пролітає повз Землю. Він зблизився з планетою на мінімальну відстань.

Трансляцію польоту, як астероїд летить до Землі, астрономи організували в реальному часі.

1998 OR2 пролітає від Землі на відстані 6,2 млн км, але у космічних масштабах ця дистанція вважається мінімальною.

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Діаметр астероїда варіюється від 1,84 до 4,11 км. Його вперше відкрили у 1998 році.

Для спостереження за ним вчені використовують телескопи Slooh на Канарських островах і в Чилі.

Нагадаємо, в італійській обсерваторії Virtual Telescope Project науковець Гіанлука Масі зробив 166 знімків астероїда 1998 OR2 ще 15 квітня.

Джерело: space googlevesaire

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