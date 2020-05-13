Відчуй себе астронавтом. SpaceX створила симулятор Crew Dragon

Компанія SpaceX випустила онлайн-симулятор, у якій можна спробувати свої сили в ручному стикуванні корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією.
Елементи управління космічного корабля оригінальні. У гравця є два контролера, якими потрібно правильно розмістити транспортний засіб у космосі.
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Simulator of Crew Dragon docking with @space_station → https://t.co/vVqJfnbuNC pic.twitter.com/ZH3bkT0DhM
— SpaceX (@SpaceX) May 12, 2020
– Керувати ним навіть на симуляторі дуже непросто, – заявили у SpaceX.
В реальності справжнім космонавтам Crew Dragon не потрібно вручну стикуватися з МКС, оскільки це робиться автоматично. Однак космонавти вчаться цьому, щоб у разі потреби взяти на себе управління кораблем.
Перший пілотований політ Crew Dragon до МКС запланований на 27 травня.
Гра-симулятор SpaceХ безплатна.
Як писали Факти ICTV асторонавти Боб Бенкен і Даг Херлі вилетять на Міжнародну космічну станцію.
Джерело: SpaceX