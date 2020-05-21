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Факти / Lifestyle / Космос

Телескоп зняв зародження планети у 250 світлових роках від Землі

За допомогою Дуже великого телескопа (VLT) і приймача Sphere вчені отримали зображення протопланетного диска біля сузір’я Візничого.

Астрономи Європейської південної обсерваторії вважають, що у цій точці формується екзопланета.

– На сьогоднішній день знайдено вже тисячі екзопланет, але про те, як вони утворюються, відомо дуже мало, – заявив керівник дослідження Ентоні Боккалетті.

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Телескоп зняв зародження планети у 250 світлових роках від Землі

Навколо зірки виявлена спіральна газово-пилова структура. Спіралі такого виду свідчать про присутність в диску новонароджених планет.

Сузір’я Візничого розташоване від нас у 520 світлових роках.

Як писали Факти ICTV, до Землы летить велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”.

Космічне тіло наблизиться до Сонця та досягне +3 зоряної величини, що зробить його видимим чи не з усіх точок світу.

Джерело: Європейська південна обсерваторія

Фото: Європейська південна обсерваторія

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