Телескоп зняв зародження планети у 250 світлових роках від Землі

За допомогою Дуже великого телескопа (VLT) і приймача Sphere вчені отримали зображення протопланетного диска біля сузір’я Візничого.
Астрономи Європейської південної обсерваторії вважають, що у цій точці формується екзопланета.
– На сьогоднішній день знайдено вже тисячі екзопланет, але про те, як вони утворюються, відомо дуже мало, – заявив керівник дослідження Ентоні Боккалетті.
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Навколо зірки виявлена спіральна газово-пилова структура. Спіралі такого виду свідчать про присутність в диску новонароджених планет.
Сузір’я Візничого розташоване від нас у 520 світлових роках.
Як писали Факти ICTV, до Землы летить велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”.
Космічне тіло наблизиться до Сонця та досягне +3 зоряної величини, що зробить його видимим чи не з усіх точок світу.
Джерело: Європейська південна обсерваторія