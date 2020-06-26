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Факти / Lifestyle / Космос

SpaceX запускає ракету з 57 супутниками Starlink та двома геозондами

Ввечері 26 червня американська компанія SpaceX планує запустити ракету Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink.

6 червня о 23.18 за київським часом ракета стартує з території США, повідомили у компанії SpaceX.

Планується  запуск 57 супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.

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Погодні умови на 60% сприяють запуску ракети.

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky призначені для мультиспектрального аналізу Землі. Можуть фотографувати землю з роздільною здатністю близько одного метра.

Супутники Starlink

На початку червня SpaceX  уже відправляв у космос партію супутників Starlink.

Перед запуском апарати модифікували – долали козирки, які розгортаються, аби не допустити потрапляння сонячного світла на дзеркальні поверхні супутника. Усе через скарги астрономів, яким заважала надмірна яскравість супутників.

Метою цих космічних апаратів є покрити планету Земля дешевим і високошвидкісним інтернетом.

Джерело: SpaceX

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