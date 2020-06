Ввечері 26 червня американська компанія SpaceX планує запустити ракету Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink.

6 червня о 23.18 за київським часом ракета стартує з території США, повідомили у компанії SpaceX.

Планується запуск 57 супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

Погодні умови на 60% сприяють запуску ракети.

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky призначені для мультиспектрального аналізу Землі. Можуть фотографувати землю з роздільною здатністю близько одного метра.

Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020