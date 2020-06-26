Ввечері 26 червня американська компанія SpaceX планує запустити ракету Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink.
6 червня о 23.18 за київським часом ракета стартує з території США, повідомили у компанії SpaceX.
Планується запуск 57 супутників системи Starlink та двох космічних апаратів компанії BlackSky.
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Погодні умови на 60% сприяють запуску ракети.
Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky призначені для мультиспектрального аналізу Землі. Можуть фотографувати землю з роздільною здатністю близько одного метра.
Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020
Супутники Starlink
На початку червня SpaceX уже відправляв у космос партію супутників Starlink.
Перед запуском апарати модифікували – долали козирки, які розгортаються, аби не допустити потрапляння сонячного світла на дзеркальні поверхні супутника. Усе через скарги астрономів, яким заважала надмірна яскравість супутників.
Метою цих космічних апаратів є покрити планету Земля дешевим і високошвидкісним інтернетом.
Джерело: SpaceX