НЛО на знімку NASA: біля Сонця виявили сферу в 25 разів більшу за Землю

Мисливці за інопланетянами вважають, що виявили величезний НЛО біля Сонця, коли аналізували зображення з супутника NASA.
За словами відомого теоретика Скотта Ворінга, можливий НЛО, щонайменше, в 25 разів більший за Землю.
Те, що здається величезним спалахом, що виходить з боку Сонця, насправді є НЛО, вважає Ворінг.
Ентузіаст висловив думку, що НЛО прийшов з ядра Сонця, де він живиться величезною енергією зірки.
– Чорна сфера в 25 разів перевищує за розміром Землю і перебуває всередині Сонця декілька годин, перш ніж швидко зникнути, – написав Ворінг.
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НЛО в північному сяйві
Раніше Ворінг показав знімок, на якому нібито зображено НЛО в північному сяйві.
Теоретик вважає, що позаземна цивілізація може прилітати до Землі, щоб вивчати не тільки людей, але також різні явища.
Фото: ET DATA BASE